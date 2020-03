In der Christopherus-Schule in der Pestalozzieallee wurde in einem Klassenraum einer 10. Klasse eingestiegen. Um in die Schule zu gelangen, verbogen die Täter die Eingangstüre. Im Klassenzimmer hinterließen die Täter Schmierereien an der Tafel, in denen Sie zwei Lehrer der Schule beleidigten. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

stru/ Quelle: Polizei Heilbronn