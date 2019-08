Tätlicher Streit zwischen drei Frauen in Kahl

Um 15 Uhr hatte eine 25 Jahre alte Frau eine ihr persönlich bekannte 33-jährige Frau aus einem Fahrzeug angesprochen, um etwas mit ihr zu klären. Kurz danach rastete die 33-Jährige wohl aus und schlug der 25-Jährigen durch das geöffnete Fenster ins Gesicht. Als sich eine Bekannte der Geschädigten, eine 29-jährige Frau, nun einmischte und die Täterin auf ihr Verhalten ansprach, bekam sie ebenfalls einen Schlag auf die Backe. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Zu schnell - Gegen Bordstein geprallt: Schöllkrippen

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Bahnhof entstand am frühen Freitag ein Schaden von 4.000 Euro. Um 02.15 Uhr bog ein 23-jähriger Renault-Fahrer von der Waagstraße nach links in die Straße Am Bahnhof ab. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und prallte nach rechts gegen den Bordstein. Dabei wurde der Renault an der rechten Felge und Vorderachse so stark beschädigt, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Parkrempler: Alzenau-Michelbach

Eine 20-jährige Suzuki-Fahrerin beschädigte am Donnerstag um 14 Uhr beim Einparken einen abgestellten Audi. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 450 Euro.

Drogenfund und Drogenfahrt: Kahl

Für einen 19-jährigen BMW-Fahrer war seine Fahrt am Donnerstagabend in Kahl beendet. Eine Polizeistreife hatte den jungen Mann um 20.30 Uhr in der Aschaffenburger Straße kontrolliert. Da hierbei drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren, folgte die obligatorische Blutentnahme. Erschwerend kommt hinzu, dass noch ein Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt wurde.

Polizei Alzenau/ienc