Täter reißen mehrere Handys aus der Sicherung und flüchten

Im Anschluss flüchteten sie aus dem Elektronikhandel. Die erlangte Beute hatte einen Wert von mehreren tausend Euro. Beide Täter wurden auf circa 18 Jahre alt geschätzt. Der eine sei in etwa 170 Zentimeter groß gewesen. Der andere misst circa 165 Zentimeter und war schlank bzw. hager.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Auffahrunfall auf der B469 - Zwei Verletzte und Vollsperrung

Stockstadt. Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein Ford Fiesta die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Seligenstadt. An der Auffahrt Stockstadt Nord bremste der Fahrer ab um ein anderes Fahrzeug auffahren zu lassen. Die folgende Fahrerin eines BMW 1er bremste ebenfalls, was jedoch der dahinter befindliche Fahrer eines Kleintransporters zu spät erkannte. Er fuhr dem BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Ford aufgeschoben. Sowohl die 29-jährige BMW-Fahrerin als auch der 26-jährige Ford-Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, was zur Folge hatte, dass die B 469 für etwa zwei Stunden gesperrt war. Aufgrund dessen wurde der Verkehr an der Ausfahrt Großostheim abgeleitet. Die Feuerwehren Stockstadt und Karlstein rückten zur Unterstützung an der Unfallörtlichkeit aus. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

vd/Polizei Aschaffenburg