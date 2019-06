Tachometer und Fahrrad aus Gartenhütte in Groß-Umstadt gestohlen

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Dienstag eine Gartenhütte in der Kirchberger Straße auf. Aus dieser erbeuteten die Ganoven zwei Tachometer sowie ein Fahrrad. Im Anschluss flüchteten sie und hinterließen einen Gesamtschaden von über 500 Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können (06071/9656-0).

Polizei Südhessen/ienc