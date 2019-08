Sulzbach: Fahrraddieb auf der Flucht von Polizei festgenommen

Um 15.20 Uhr war bei der Polizei Obernburg eine Mitteilung aus Leidersbach eingegangen. Dort hatte der Besitzer eines Fahrrades beobachtet, wie gerade ein junger Mann sein Rad stehlen wollte. Der junge Mann flüchtete dann ohne Rad, als er bemerkt hatte, dass er gesehen worden war. Die Fahndung nach dem Täter durch Polizeistreifen blieb zunächst erfolglos. Eine halbe Stunde später wurde aus Sulzbach a. Main gemeldet, dass dort gerade jemand ein Fahrrad entwendet hätte und verfolgt würde. Der Fahrraddieb konnte den Besitzer jedoch im Bereich des Bahnhofs abhängen. Kurze Zeit später sah eine Zivilstreife der Obernburger Polizei den Dieb samt Fahrrad am Bahnübergang Kleinwallstadt Richtung Dornau und nahm ihn fest. In Sulzbach wurde dann bei der Absuche ein weiteres entwendetes Rad gefunden, das aus Leidersbach stammt und mit dem der Täter nach Sulzbach gekommen war. Der 15jährige wurde nach der Anzeigenaufnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung seinen Eltern übergeben.

Fahrrad aus Hofraum gestohlen

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Am Sonntag, 25.08.2019, wurde in einem Zeitraum von nur 10 Minuten ein Fahrrad aus einem Hofraum in Elsenfeld entwendet. Der Besitzer hatte sein Rad um 19.20 Uhr im Forstweg 30 im Hof abgestellt. 10 Minuten später war es verschwunden. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Bulls Bushtail in der Farbe schwarz im Wert von 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Obernburg