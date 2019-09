Sturzbetrunken auf dem Roller durch Lauda-Königshofen

Gegen 20.30 Uhr am Dienstagabend fiel der augenscheinlich Betrunkene einer Streife an der Einmündung nach Beckstein auf. Der Mann fuhr auf der Bundesstraße so deutliche Schlangenlinien, dass er bis in die Fahrbahnmitte der Gegenfahrbahn kam. Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte er nicht. Circa 200 Meter nach der Einmündung stoppte der Mann seinen Roller an einem Feldweg und kippte hierbei mitsamt dem Gefährt um. Er konnte weder Stehen noch Gehen. Auch einen Alkoholtest konnte er nicht mehr durchführen. Mit welchem Grad der Alkoholisierung er unterwegs war wird nun eine Blutprobe zeigen. Einen Führerschein besaß der 60-Jährige nicht.

Tauberbischofsheim: Leichtverletzter bei Unfall

Der Fahrer eines Daimler-Benz wollte am Montagabend, gegen 17.43 Uhr, verbotswidrig von der Laurentiusbergstraße nach links in die Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim einbiegen. Die dort vorgeschriebene Fahrtrichtung, nur nach rechts abbiegen, missachtete der Fahrer ebenso, wie die Vorfahrt eines auf der Mergentheimer Straße fahrenden Skoda-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Skodas wurde hierbei leicht verletzt. Der Entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis