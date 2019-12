Sturz von Leiter endet mit schweren Verletzungen

Durch den Sturz erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter der Tel. 06023/944-0 zu melden.



VW gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Audi

Kahl am Main. Am Freitag gegen 13 Uhr hat sich ein frontaler Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Straße zugetragen. Zuvor befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Audis die Aschaffenburger Straße von Hanau kommend in Fahrtrichtung Karlstein. Zur gleichen Zeit war ein 73-jähriger Fahrer eines VW Passats ebenfalls auf der Aschaffenburger Straße, jedoch in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Der VW kam schließlich nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Fahrer des Audis sowie die zwei Insassen des VWs blieben zum Glück unverletzt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 14.000 Euro geschätzt.

LKW fährt von Fahrbahnrand an und verursacht Verkehrsunfall

Kahl am Main. Ein 48 Jahre alter Fahrer einer Sattelzugmaschine stand am Freitag gegen 7 Uhr auf einem Parkstreifen in der Hanauer Landstraße. Von dort aus wollte dieser nach links in eine dortige Einfahrt abbiegen. Dabei übersah er jedoch den VW eines 61- jährigen Fahrers, welcher sich dem LKW von hinten auf der Hanauer Landstraße näherte. Der Fahrzeugführer des VWs versuche noch dem Sattelzug mit einer Lenkbewegung nach links auszuweichen, jedoch ohne Erfolg. Auf der Fahrbahn kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Passats wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und musste durch das Bayerische Rote Kreuz in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer des LKWs blieb unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 8000 Euro beziffert.

Streit im Alkoholrausch artet aus

Alzenau. Am Freitag gegen 8.50 Uhr kam es in einer Wohnung in der Michel-Antoni-Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 47 Jahren. Beide hatten zuvor reichlich Alkohol konsumiert und verletzten sich im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung nicht unerheblich. Beide mussten anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Bei einem der beiden Beteiligten wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten noch ein nicht erlaubtes Messer aufgefunden. Beide Männer müssen sich nun wegen den begangenen Körperverletzungsdelikten verantworten. Gegen den einen Mann wird zusätzlich noch wegen einem Vergehen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Mann weigert sich Taxi zu bezahlen

Karlstein am Main. Ein 63-jähriger Mann ließ sich am Freitag gegen 22 Uhr mit einem Taxi in die Luitpoldstraße fahren. Anschließend wollte der die entstandene Rechnung des Taxis nicht begleichen. Zudem beleidigte er die 49 Jahre alte Taxifahrerin. Selbst im Beisein der hinzugezogenen Polizeibeamten wollte der Mann die Rechnung nicht bezahlen. Gegen den Mann wurde deshalb ein Strafverfahren aufgrund von Beförderungserschleichung sowie Beleidigung eingeleitet.

Marihuana in Zug mitgeführt

Karlstein am Main. Am Freitag gegen 22 Uhr wurde ein 23-Jähriger in einem Zug unmittelbar vor dem Bahnhof einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde anschließend sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun wegen einem Strafverfahren aufgrund einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Pkw durch Unbekannten beschädigt

Karlstein am Main. Einem 43-jährigen Besitzer eines VW Passats fiel am Freitag gegen 6.30 Uhr ein Sachschaden an der Fahrzeugfront auf Höhe des amtlichen Kennzeichens auf. Der VW war zuvor am Donnerstag gegen 18 Uhr rückwärts in der Hofeinfahrt in der Feldstraße in Dettingen abgestellt worden. Vor der besagten Hofeinfahrt wurden zwei zerbrochene Glasfalschen aufgefunden. Diese wurden mutmaßlich zur Tatausführung benutzt. Die Polizei Alzenau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kfz.

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Alzenau