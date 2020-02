Sturmtief "Sabine" im Kahlgrund: zwei Unfälle ohne Verletzte

In beiden Fällen war die Staatsstraße 2306 betroffen. So fielgegen 19.50 Uhr zwischen Hofstädten und Schneppenbach ein umstürzender Baum gegen einen Omnibus und zersplitterte die Windschutzscheibe und um 03.40 Uhr fuhr zwischen Geiselbach und der Landesgrenze ein Seat in einen umgestürzten und auf der Fahrbahn liegenden Baum. Verletzt wurdensowohl der 42-jährige Busfahrer als auch der 48-jährige Pkw-Fahrer zum Glück nicht. In beiden Fällen war jedoch die Feuerwehr im Einsatz,um die Fahrzeuge wieder „freizuschneiden“und die Fahrbahn zu räumen.

„Beachflag“gestohlen

Alzenau. Am Samstagabend zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr wurde aus dem Eingangsbereich eines Anwesens in der Hanauer Straße, in der auch der Theaterverein „Kultburg“untergebracht ist, deren zu Werbezwecken aufgestellte „Beachflag“ im Wert von 120 Euro entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizeiinspektion Alzenau