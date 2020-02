Sturmtief: Kleinere Schäden in Obernburg und Mömlingen

Der Ziegel war ind er Nacht bei starkem Wind von einem Haus in der Römerstraße heruntergefallen und auf einem VW Golf, der dort geparkt war, gelandet. Hierbei wurde die Heckscheibe des Golfs zerstört. Der angerichtet Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

Auch in Mömlingen ist durch den Orkan ein Fahrzeug beschädigt worden. Hier war in der Bahnhofstraße ein Verkehrszeichen auf einen Pkw Skoda gefallen. Das Schild hatte sich aus der Verankerung gelöst und war auf den Oktavia gefallen, als dieser den Kreisverkehrsplatz befuhr.

Pkw-Aufbrüche in Erlenbach

Autoknacker haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Erlenbach zwei Pkws aufgebrochen.

In der Frankenstraße schlugen die Täter die Dreiecksscheibe eines Renault Clio ein und suchten im Fahrzeug nach Verwertbarem. Hier erbeuteten sie zwei aus zwei im Handschuhfach zurückgelassenen Geldbeuteln diverse Scheckkarten und etwas Bargeld.

In der Saarlandstraße machten die Täter ebenfalls Beute. Hier entwendeten sie nach Einschlagen der Fensterscheibe der Fahrertüre diverse Scheckkarten und ca. 50 Euro Bargeld.

Der angerichtete Gesamtschaden dürfte ca. 1000 Euro betragen.

Stoßstange in Sulzbach eingedellt

Eine Unfallflucht ist nachträglich bei der Polizeiinspektion Obernburg gemeldet worden.

Eine junge Sulzbacherin hatte hier während ihres Urlaubs vom 05.-09.02. ihren Pkw Ford Focus am Fahrbahnrand abgestellt. Als die Sulzbacherin am Sonntag Nachmittag von ihrem Urlaub zurückkehrte stellte sie an der Stoßstange ihres Pkws diverse Kratzer und Dellen fest. Der Unfallschaden dürfte von einem Pkw beim Vorbeifahren an dem geparkten Pkw entstanden sein. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Beim Einparken in Elsenfeld verunfallt

Am frühen Sonntag Morgen, gegen 06.05 Uhr, ist es in der Marienstraße zu einem Unfall gekommen. Eine Kleinheubacherin wollte hier ihren Pkw in einer der Parkbuchten vor der Sparkasse abstellen. Beim Linksabbiegen in die auf der anderen Fahrbahnseite gelegenen Parkbucht übersah die Fordfahrerin einen in der Marienstraße entgegenkommenden Pkw BMW und kollidierte beim Abbiegen mit diesem. Hierbei entstand an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

vd/Polizei Obernburg