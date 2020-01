Stromausfall in Seligenstadt: Betrunkener 19-Jähriger rammt Verteilerkasten

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Seligenstadt befuhr die Steinheimer Straße in nördliche Richtung. In Höhe der Einmündung Am Hasenpfad wollte er nach links abbiegen. Dabei geriet der Wagen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Stromverteilerkasten, infolge dessen in einigen Straßenzügen der Strom ausfiel. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Seligenstädter unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Noch in der Nacht begann der Bereitschaftsdienst der EVO mit den Reparaturarbeiten am Stromverteilerkasten, die um 6.15 Uhr beendet waren. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 21.000 Euro.

Älteres Ehepaar als Zeugen gesucht

Seligenstadt. Am gestrigen Samstag kam es etwa gegen 12:45 Uhr auf dem Verbindungsweg "An der Pfingstweide" des Geflügelzuchtvereins in Seligenstadt möglicherweise zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängern und zwei jugendlichen Radfahrern. Nachdem die genauen Umstände der Geschehnisse noch unklar sind, werden die beiden Fußgänger, ein älteres Ehepaar, gebeten, sich mit der Polizeistation Seligenstadt persönlich oder unter der Rufnummer 06182 89300 in Verbindung zu setzen.

Polizei Südhessen/mkl