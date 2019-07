Streit zwischen Biergarten-Bedienung und Gast eskaliert: Mit Bier übergossen und Gläser flogen

Auslöser hierfür war offenbar die Tatsache, dass sich der Mann bei einsetzendem Regen unter das Vordach des Standes stellte und den Kundenverkehr blockierte. Der Streit eskalierte und beide Streithähne überschütteten sich gegenseitig mit Bier beziehungsweise Wasser. Im weiteren Verlauf soll der Mann dann ein Bierglas auf die Frau geworfen haben. Allerdings sei auch ein Glas aus der Bude in Richtung des Mannes geworfen worden. Die Frau erlitt Prellungen im Gesichtsbereich. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Köperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Für einen 26-jährigen Auto-Fahrer war seine Fahrt am Donnerstag in der Hanauer Landstraße beendet. Eine Polizeistreife hatte den Mann um 8 Uhr kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann, der seit eineinhalb Jahren in Deutschland wohnhaft ist, nur im Besitz eines ausländischen Führerscheins war. Da der Führerschein allerdings bei einem festen Wohnsitz in Deutschland maximal sechs Monate gültig ist, erwartet den Mann nun eine Anzeige.

Wildunfall

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Freitag um 3 Uhr erfasste ein Daimler-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Schneppenbach und Westerngrund ein Wildschwein. Fazit: Sau tot und 1000 Euro Schaden an der Fahrzeugfront.

Parkrempler

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 13.45 Uhr touchierte ein 77-jähriger Mercerdes-Fahrer beim Einparken in der Neuwiesenstraße einen geparkten Volvo. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 1000 Euro.

ves/Polizei Alzenau