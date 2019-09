Streit unter Senioren eskaliert

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung und mehreren Beleidigungen bog ein 60-Jähriger seinem 84-jährigen Kontrahenten den Zeigefinger nach hinten, wodurch dieser eine schmerzhafte Schwellung erlitt. Der 60-Jährige wurde wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

Wildunfall

Karsbach: Am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr befand sich die Besatzung eines Rettungswagens auf einer Einsatzfahrt. Zwischen Aschenroth und Seifriedsburg kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Einsatzfahrzeug erfasst und getötet. Am Rettungswagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

vd/Polizei Gemünden