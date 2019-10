Streit unter Jugendlichen eskaliert - 14-Jähriger verpasst Teenager Kopfnuss

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, hat ein 14-Jähriger in Erlenbach einen Streit begonnen.. Er und sein ebenfalls 14-jähriger Konkurrent sind laut Polizei eigentlich Freunde, aber sie interessieren sich für das gleiche Mädchen. Der junge Mann verpasste seinem Freund während des Streits eine Kopfnuss. Dem Freund brachen dadurch zwei Zähne ab. Das Mädchen mischte sich in den Streit ein und zog sich dabei eine Verletzung an der Stirn zu.

Auto in Elsenfeld mutwillig beschädigt

Elsenfeld. Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde im Forstweg in Elsenfeld durch einen bislang unbekannten Täter der Pkw eines 39jährigen beschädigt. Der Täter hatte gegen die Beifahrertür des Pkw getreten und diese eingedellt. Eine unbeteiligte Zeugin hatte zum Tatzeitpunkt mehrere Männerstimmen gehört und aus dem Fenster gesehen. Auf Grund der Dunkelheit konnte sie jedoch nur erkennen, dass es sich um drei Männer handelte, wobei einer etwas breitere Schultern hatte. Die beiden anderen sollen eher schmal gewesen sein. Einer der Männer trug eine graue oder silberne Bomberjacke. Ein anderer trug eine mit dem Schirm nach hinten gedrehte „Cappi“. Alle drei sollen ca. 170-180 cm groß gewesen sein. Wer gegen die Tür getreten hat ist jedoch nicht bekannt. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg