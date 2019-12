Streit unter Autofahrerinnen in Erlenbach

Beim Wortgefecht fielen zwischen den Damen, die unterdessen ausgestiegen waren, Beleidigungen. Eine

Pkw-Fahrerin setzte im weiteren Verlauf dazu an, auf ihre Kontrahentin mit dem Pkw

zuzufahren. Da die Geschädigte zurückweichen konnte, blieb diese unverletzt. Die

Polizei Obernburg bittet um Hinweise von neutralen Zeugen.

Verkehrskontrolle führt zu Fund von Drogen und einer Schreckschusswaffe

Obernburg. Am Samstag gegen 12.30 Uhr wurden bei einer Verkehrskontrolle eines VW-Fahrers in der Römerstraße, neben der Drogenbeeinflussung, auch noch gering Mengen an Marihuana und Speed aufgefunden. Zudem führte der Mann eine Schreckschusswaffe griffbereit im Pkw bei sich, für die er keinen Waffenschein besitzt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahrt unter Drogeneinfluss und Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt.

Betäubungsmittelverstöße

Erlenbach und Wörth. In der Nacht von Samstag auf Sonntag – gegen Mitternacht – wurden bei Personenkontrollen von drei jungen Männern in den Ortsgebieten Wörth und Erlenbach jeweils geringe Mengen an Marihuana aufgefunden. Die Männer hatten Druckverschlusstütchen mit Marihuana und Joints bei sich.



Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/mm