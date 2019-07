Streit nach Fest in Frammersbach - Frau mit Bierflasche geschlagen

Am Montagnachmittag kam es nach dem Festbesuch in Frammersbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Das alkoholisierte Paar geriet anschließend zuhause so heftig in Streit, dass der Mann seiner Freundin eine leere Bierflasche auf den Kopf schlug. Die Flasche zersplitterte dabei und verletzte die Frau am Kopf und am Arm. Sie erlitt eine Schädelprellung und Schnittwunden am Arm. Beide Kontrahenten wurden getrennt. Der Mann erhielt ein sofortiges Kontaktverbot und eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lastwagen mit vielen Mängeln in Lohr gestoppt

Lohr a. Main: Am Montagmittag wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Lkw in der Bahnhofstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten mehrere Verstöße nach dem Güterkraftgesetz festgestellt werden. Unter anderem hatte der 44jährige Fahrzeugführer keine Fahrerkarte eingelegt. Da auch drei Reifen mangelhaft waren, wurde die Weiterfahrt bis zum Wechsel der Reifen unterbunden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr