Streit mit Jugendlichen in Markt Triefenstein

Eine Anwohnerin fühlte sich durch angeblich zu laute Jugendliche gestört. Zwischen den Jugendlichen und der Frau kam es während einer verbalen Diskussion auch zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei denen ein Jugendlicher getreten und ein anderer von einem Hund der Frau in die Wade gebissen worden sein soll.

Unbekannter verursacht Ölspur: Birkenfeld

Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Mittwochabend eine größere Ölspur auf dem Feld Geiersberg in Richtung Urspringer Weg. Vermutlich riss sich der Unbekannte die Ölwanne seines Fahrzeugs an einer Senke im Feldweg auf, fuhr etwa 300 Meter weiter, wobei das Öl auslief. Nachdem der Schaden bemerkt wurde, fuhr derjenige etwa 200 Meter zurück und dort etwa 100 Meter weit in den Feldweg. Dort wurde der Wagen vermutlich abgestellt und später abgeschleppt. Das Öl wurde am Donnerstag durch die Freiwillige Feuerwehr abgebunden. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen zu dem Verursacher gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Zusammenstoß unter Radfahrern: Hasloch

Bei einem Zusammenstoß verletzten sich zwei Radfahrer leicht und wurden ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert. Eine Gruppe Radfahrer befuhr am Donnerstag, gegen 12.00 Uhr, den Fahrradweg von Hasloch in Richtung Faulbach. Ein 13-jähriges Mädchen aus dieser Gruppe führte während der Fahrt eine Lenkbewegung nach links aus und stieß mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Radfahrer frontal zusammen, woraufhin beide stürzten.

Tankdeckel aufgebrochen: Hafenlohr

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zum Mittwoch den abschließbaren Tankdeckel eines auf öffentlichem Verkehrsgrund in der Bahnhofstraße abgestellten Baggers auf. Da der Tank so gut wie leer war, konnte kein Diesel abgezapft werden. Der Schaden des Tankdeckels wird mit 35 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/ienc