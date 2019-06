Streit in Retzstadt: Schlichter bekommt Schlag auf die Lippe

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde ein 22-Jähriger nach einer Veranstaltung in Retzstadt auf die Unterlippe geschlagen. Der 22-Jährige hatte sich zuvor in eine verbale Streitigkeit zwischen dem bislang unbekannten Täter sowie einem Unbeteiligten eingemischt. Der Schläger stieg nach seiner Tat in einen dunklen BMW und fuhr davon. Der Geschädigte wurde lediglich leicht verletzt.

Betrunken auf dem Fahhrad durch Retzstadt

Retzstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 2.15 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Thüngersheimer Straße in Retzstadt ein deutlich alkoholisierter Fahrradfahrer auf. Der 17-jährige Jugendliche musste einen Atemalkoholtest abgeben, welcher einen Wert von 1,92 Promille ergab. Daraufhin wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt und der Jugendliche wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben.

Unfallflucht in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch um 6.20 Uhr befuhr eine 20-jährige Smart-Fahrerin die B26 von Karlstadt in Fahrtrichtung Stetten als dieser in einer Linkskurve ein dunkelfarbener Pkw entgegen kam. Dieser Pkw kam auf die Fahrbahn der 20-Jährigen, so dass diese nach rechts ausweichen musste. Daraufhin kam diese von der Fahrbahn ab und landete in einem Spargelacker. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Hinweise an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt