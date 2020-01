Streit in Lohr: Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Beteiligt waren zwei junge Männer und eine Frau. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit, wobei ein Mann dem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte kam nach der Verständigung der Polizei ins Lohrer Krankenhaus und musste an seiner Nase behandelt werden. Der Schläger flüchtete kurzerhand, konnte aber ermittelt werden. Da über die Hintergründe der Körperverletzung bisher nichts bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr unter der Tel.: 09352/8741-0 zu melden.

Alkoholisiert am Steuer

Lohr-Sackenbach, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmittag, gegen 11:50 Uhr, hatten die Beamten der Lohrer Polizei in Sackenbach den richtigen Riecher. Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw-Fahrers aus dem Landkreis Main-Spessart stellten die Beamten eine Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 50-jährigen einen Wert von knapp 0,7 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Geldbuße von 500,- Euro, ein Fahrverbot von einem 1 Monat und 2 Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Polizei Lohr/mkl