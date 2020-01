Streit in Kahl - Autofahrer Schlägt 20-Jährigen ins Gesicht

ereits am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Mozartstraße in Kahl am Main zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern an einer Fahrbahnverengung. Ein 20-jähriger Auto-Fahrer durchfuhr eine Engstelle, wodurch sich ein entgegenkommender Fahrer eines Mercedes offensichtlich zu Unrecht genötigt fühlte zu warten.

Der etwa 30 bis 40 Jahre alte, unbekannte Fahrer des Mercedes mit Offenbacher Kennzeichen stieg aus seinem Fahrzeug aus, ging zum Fahrzeug des 20-jährigen und beleidigte diesen in gebrochenem Deutsch. Weiterhin packte er den 20jährigen durch das geöffnete Fahrerfenster am Hals und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht.

Als der Geschädigte aus seinem Fahrzeug aussteigen wollte, schlug der bislang unbekannte Täter gegen die Fahrzeugtüre. Der 20-jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. An der Fahrertüre entstand ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen zum vorliegenden Fall gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Nummer 06023-9440 in Verbindung.

Mülleimerbrand in Schöllkrippen - Polizei vermutet Brandstiftung

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bereits zum vierten Mal innerhalb von 3 Wochen wurde der PI Alzenau ein Mülleimerbrand in Schöllkrippen gemeldet. Im aktuellen Fall wurde ein Mülleimer in der Parkanlage neben dem Bahnhof vermutlich in Brand gesteckt. Der am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr gemeldete Brand konnte durch die Feuerwehr Schöllkrippen schnell abgelöscht werden. Der Schaden wurde auf ca. 50,- Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Verursacher geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Nummer 06023-9440 in Verbindung.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau