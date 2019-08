Streit in Hasloch endet mit Körperverletzung

Während der eine Mann den anderen aufforderte, seine Beleidigungen einzustellen, hielt er seinen Zeigefinger vors Gesicht des Kontrahenten. Dieser schlug die Hand so heftig weg, dass der kleine Finger brach.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Mit einer sogenannten Softair-Waffe, also einer Druckluftwaffe, war am Mittwoch gegen 230 Uhr ein 13-Jähriger in der Lengfurter Straße unterwegs. Der Jugendliche wurde durch eine Polizeistreife mit Gleichaltrigen angetroffen. Wegen der niedrigen Geschossenergie ist der Waffenbesitz zwar erlaubnisfrei, öffentlich führen darf man die Waffe aber nicht.

Steinschlag auf Autodach

Markt Triefenstein, OT Homburg, Lkr. Main-Spessart. Durch einen Steinschlag oder Steinwurf wurde ein Schaden von etwa 400 Euro verursacht, als das Dach eines fahrenden Autos beschädigt wurde. Am Mittwoch zwischen 21.10 und 21.20 Uhr fuhr der 20-jährige Fahrer eines weißen VW Golfs auf der Remlinger Straße in Richtung Lengfurt. Hierbei musste er unter einer Brücke durchfahren (Würzburger Straße) und hörte plötzlich einen Schlag auf dem Dach seines Wagens. Wie sich später herausstellte, hat vermutlich ein Steinschlag oder -wurf einen Lackabplatzer auf dem Autodach verursacht.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Geparktes Auto massiv beschädigt

Markt Triefenstein, Lkr. Main-Spessart. Durch einen Sattelzug wurde am Mittwochnachmittag ein geparktes Auto in der Siemensstraße massiv beschädigt. Der Fahrer des Sattelzugs wollte gegen 16 Uhr von der Siemensstraße nach rechts auf ein Firmengelände einbiegen. Dabei schrammte das Heck des Anhängers an einem geparkten Auto vorbei und richtete an der linken Fahrzeugseite einen Schaden von 8100 Euro an.

Geparktes Auto angefahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Zu einem Parkrempler mit 500 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch zwischen 10.10 und 10.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Luitpoldstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer war vermutlich beim Rückwärtseinparken an einem weißen Toyota Aygo hängen geblieben. Es finden sich dunkle Lackkratzer am hinteren Stoßfänger linksseitig.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

ves/Polizei Marktheidenfeld