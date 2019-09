Streit in Diskothek - Nasenbein gebrochen

Die Verletzung wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrer eines Kleinkraftrades stürzt im Kreisverkehr

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 11.30 Uhr, befuhr der 53 jährige Fahrer eines Kleinkraftrades den Kreisverkehrsplatz „Hofgartenstraße / Ernsthofstraße“. Aus unbekannter Ursache rutschte das Fahrzeug zur Seite weg und der Fahrer kam zu Sturz.

Zur weiteren Abklärung wurde der Mann ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Nach Verkehrsunfällen von der Unfallstelle entfernt

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 21.50 Uhr, befuhr die 18 jährige Fahrerin eines Pkw BMW die Kleberstraße. Im Vorbeifahren berührte das Fahrzeug einen geparkten Pkw Opel. An diesem Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte die Verursacherin ermittelt werden.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen „Unerlaubten Entfernen vom Unfallort“ eingeleitet.

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 01.50 Uhr befuhr ein silberner Pkw den Bohlenweg in Aschaffenburg. Das Fahrzeug bog nach rechts in die Ludwigsallee ab und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte das Fahrzeug ein Holzgeländer. Trotz dieses Aufpralls setzte der Fahrer/Fahrerin die Fahrt fort. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Wildunfall mit Reh

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 31 jähriger Smart-Fahrer die Dörrmorsbacher Straße im Ortsteil Gailbach. Hier querte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Das Reh flüchtete nach dem Verkehrsunfall. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.

Diebstahl einer Geldbörse

Aschaffenburg. Am Freitag, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr, befand sich eine 34 jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der City Galerie. Sie führte einen Kinderwagen mit sich, an welchem die Frau ihre Handtasche unbeaufsichtigt hängen ließ. Beim Bezahlen bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Der Beuteschaden beträgt circa 250 Euro. Kreis Aschaffenburg Verkehrsgeschehen

Wildunfall in Heinrichsthal

Heinrichtsthal. Am Freitag, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 20 jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße 23 im Bereich Heinrichsthal. Vor dem Pkw querte ein unbekanntes Tier die Fahrbahn. Bei dem Versuch dem Tier auszuweichen kam der Pkw ins Schleudern und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht.

Motorradfahrerin rutscht auf nasser Straße weg und stürzt

Großostheim. Am Freitag, gegen 15.15 Uhr, befuhr eine 47 jährige Kraftradfahrerin die Kreisstraße AB 8. Vor dem Kreisverkehrsplatz am Verkehrslandeplatz Aschaffenburg bremste sie ihr Kraftrad ab und kam auf der regennassen Fahrbahn alleine beteiligt zu Sturz.

Sie wurde leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Versucher Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Mespelbrunn. Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße aufzubrechen. An dem Automaten konnten entsprechende Aufbruchsspuren festgestellt werden. Der Aufbruch gelang jedoch nicht. Die beiden Täter konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021 / 857-2231.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg