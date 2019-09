Streit in Aschaffenburger Herrleinstraße - Polizei rückt gleich mehrfach an

Bei dem Streit gingen der 37-jährige und der 58-jährige Mieter des Mehrparteienhauses aufeinander los, wobei sich die beiden deutlich alkoholisierten Männer gegenseitig leicht verletzten. Nachdem der Streit geschlichtet wurde, konnte bei dem 37-jährigen Beteiligten eine geringere Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde die Polizei auf einen unbeteiligten Zeugen aufmerksam, von dem ein starker Marihuanageruch ausging. Auf Nachfrage händigte dieser eine größere Menge Marihuana an die Beamten aus. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Streithähne wegen Körperverletzung. Weiterhin erwarten die Besitzer der Betäubungsmittel jeweils eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Stadt Aschaffenburg

Pkw unter dem Einfluss von Drogen geführt

Aufgrund einer Panne wurde die Streifenbesatzung am frühen Sonntagmorgen auf dem Westring auf einen Hyundai aufmerksam, der dort am Straßenrand abgestellt war. Während der Kontrolle konnte starker Marihuanageruch im Fahrzeug wahrgenommen werden. Auch bei dem 18-jährigen Fahrer konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, weshalb er sich im Nachgang einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem konnte im Fahrzeuginneren eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Den Fahrer erwarten nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte eine Streifenbesatzung bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines Mercedes-Fahrers in der Schweinheimer Straße deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Da ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest einen deutlich erhöhten Promillepegel ergab, musste sich der 40-Jährige einem weiteren, gerichtsverwertbaren Test auf der Aschaffenburger Dienststelle unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Audi-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Opel

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Neuen Glattbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Führern. Beim Spurwechsel touchierte der Fahrer eines Opels den danebenfahrenden Audi. Dieser hielt nach dem Zusammenstoß nicht an sondern entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an dem Opel beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun gegen den noch unbekannten Fahrer des Audis wegen Unfallflucht.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Weiterer Drogenfund bei Ruhestörung

In der gestrigen Nacht konnte eine Streifenbesatzung, die bei der beruflichen Oberschule (FOS/BOS) in der Ottostraße eine lärmende Jugendgruppe zur Ruhe ermahnen wollte, eine geringe Menge Cannabis auffinden. Noch während der Ansprach der Gruppe konnte starker Marihuanageruch wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung eines 20-Jährigen konnte das Rauschgift in dessen Jackentasche aufgefunden werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Aufmerksame Ladendetektive überführen Ladendiebe in der Innenstadt

Am Samstagmittag konnte zunächst eine 19-jährige Diebin in einem Supermarkt am Dämmer Tor festgehalten und der Polizei übergeben werden, nachdem sie Kosmetikartikel im Wert von ca. 50 Euro entwendet hatte. Anschließend wurde ein 31-jähriger Mann in einem Elektrogeschäft in der Goldbacher Straße beim Entwenden von Elektroartikeln im Wert von über 700 Euro beobachtet und gestellt. In beiden Fällen erwarten die Diebe nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Unbekannter beschädigt geparkten Mercedes

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Erthalstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Mercedes. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte den schwarzen Pkw auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand stark. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Kreis Aschaffenburg

Betrunkener Autofahrer in Großostheim gestoppt

Großostheim. Am späten Samstagabend wurde eine Polizeistreife auf den Fahrer eines Mitsubishis aufmerksam, da dieser eine äußerst unsichere Fahrweise an den Tag legte. Bei der anschließenden Kontrolle in der Babenhäuser Straße stellte sich bei einem freiwilligen Atemalkoholtest heraus, dass der 32-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Weiterhin gab er an, dass er vor kurzem erst Cannabis konsumiert habe. Aufgrund dieser Feststellungen musste sich der Fahrer einer Blutentnahme in einem nahgelegenen Krankenhaus stellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zwei Ladendiebe gefasst

Großostheim. Am Samstagmittag wurde eine 49-Jährige dabei beobachtet, wie sie in einem Warenhaus in der Rudelzauer Straße eine Sektflasche an sich nahm und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte. Anschließend wurde die stark alkoholisierte Dame von der Ladendetektivin aufgehalten und der hinzugezogenen Polizeistreife übergeben.

Mainaschaff. Weiterhin konnte bereits am gestrigen Morgen ein 32-jähriger Ladendieb in Supermarkt in der Jahnstraße gestellt werden. Zuvor hat dieser verschiedene Lebensmittel aus den Regalen genommen und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Er konnte jedoch durch die Filialleiterin angesprochen und an dem Verlassen gehindert werden. Beide Diebe erwarten nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Polizei Aschaffenburg/mkl