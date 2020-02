Streit bei Faschingsveranstaltung in Aschfeld endet in Gewahrsam

Vor Ort wurden die Beamten von den Ordnungskräften auf einen 26-jährigen Mann aufmerksam gemacht, welcher maßgeblich an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollte. Der Mann verweigerte die Angaben seiner Personalien, stattdessen beleidigte er sofort die Beamten.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, wobei beide Beamte leicht verletzt wurden. Die Maßnahmen der Beamten wurden durch umstehende alkoholisierte und aggressive Veranstaltungsgäste, die von den Veranstaltungsordner zurückgehalten werden mussten, erheblich gestört.

Der 26-jährige Mann, der ebenfalls stark alkoholisiert war und bei dem auch ein geringe Menge Drogen gefunden wurden, musste zur Ausnüchterung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Streit bei Faschingszug in Himmelstadt

Beim Faschingsumzug in Himmelstadt kam es am Montag gegen 14:30 Uhr zu einem Streit zwischen Anwohnern und Zuschauern des Zuges. In der Brückenstraße hatte eine Gruppe von Zuschauern den Innenhof eines Anwohners aufgesucht, um von dort aus den Zug zu sehen. Dabei hinterließen die Zuschauer in dem Hof diversen Unrat, was dem Anwohner missfiel. Es kam zu einem Streit der Leute, der in einem Gerangel gipfelte.

vd/Polizei Karlstadt