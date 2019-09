Streit auf Kirchweih in Westerngrund - Betrunkene Männer beleidigen Polizisten

Im weiteren Verlauf versuchten andere Festbesucher den Streit zu schlichten, hierbei ging eine Brille zu Bruch. Bei den Hauptaggressoren handelte es sich um zwei stark alkoholisierte Männer im Alter von 36 und 30 Jahren aus dem Lkr. Aschaffenburg. Auch gegenüber der hinzugerufenen Streife der Polizeiinspektion Alzenau verhielten sich die Beiden aggressiv und unkooperativ, so dass die Beamten den Beschuldigten Handfesseln anlegen mussten. Im Einsatzverlauf beleidigten sie zudem die Polizisten. Beide erwartet nun eine Strafanzeige. Nach der Sachverhaltsaufnahme und Beruhigung der Situation wurden die Beschuldigten entlassen.

Motorrad prallt gegen Auto - Zwei Verletzte

Mömbris-Niedersteinbach. Am Samstagnachmittag befuhr ein Kradfahrer zusammen mit seinem Sozius die AB18 zwischen Dörnsteinbach und Niedersteinbach. Ein vor ihm fahrender Pkw bremste ab um in einen Parkplatz nach links abzubiegen. Dies erkannte der 21-jährige Motorradfahrer zu spät und konnte trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr rechtzeitig abbremsen, kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Er und seine 19-jährige Mitfahrerin erlitten leichtere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 62-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Alle Unfallbeteiligten stammen aus dem Lkr. Aschaffenburg. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Unfallflucht

Mömbris-Schimborn. In der Zeit zwischen Freitag 13.09.2019, ca. 15 Uhr bis Samstag, 14.09.2019, 10:30 Uhr, blieb ein bislang unbekanntes Fahrzeug an einem geparkten grauen Pkw, Mercedes, A-Klasse hängen und verursachte im Heckbereich einen größeren Schaden. Der unbekannte Fahrer ist flüchtig. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zu dem Pkw-Fahrer / der Pkw-Fahrerin machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau Tel. 06023-944-0 in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Alzenau