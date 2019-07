Streit am Lohrer Skaterplatz - Schläge und Platzverweise

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag, um 23.49 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lohr eine Auseinandersetzung zwischen 20 Personen auf dem Skaterplatz in der Jahnstraße mitgeteilt. Von den eingesetzten Streifen konnte eine größere Personengruppe angetroffen werden. Laut Auskunft der teilweise stark alkoholisierten Personen, kam es zu einem Streit zwischen einer 16 Jährigen und einem 21 Jährigen aus dieser Gruppe. Der Streit mündete schließlich in Beleidigungen und in einer Ohrfeige. Da es aus der Gruppe heraus zu während der polizeilichen Aufnahme zu weiteren Streitereien kam, wurde gegen vier Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Die Personen verließen schließlich ohne weitere Streitigkeiten den Skaterplatz. Den beiden Streitenden erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung bzw. Beleidigung.

Funkwecker gestohlen

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagnachmittag konnte der Filialleiter eines Verbrauchermarktes in Lohr am Main, eine 63-jährige Kundin dabei beobachten, wie diese einen Funkwecker in Höhe von 6,99 Euro aus der Verpackung entnahm. Den Wecker steckte diese in ihre Handtasche und wollte damit den Supermarkt verlassen. Nach der Kasse wurde diese vom Zeugen angesprochen. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, wurde in der Partensteiner Straße ein BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 27-jährigen Fahrer konnte festgestellt werden, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Bei dem Mann gab auch bei der Kontrolle an, einen Joint geraucht zu haben. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Diebstahl aus Baustelle

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart Zu einem Diebstahl von Sägen und Bohrmaschinen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag am Kirchplatz. Zum Tatzeitpunkt gelangten die unbekannten Täter in ein leerstehendes Haus. Hier finden gerade Umbaumaßnahmen statt. Aus der Baustelle wurden zwei Sägen, zwei Bohrmaschinen und diverses Werkzeug aus dem Gebäude entwendet. Der Beuteschaden liegt bei ca. 1000,-- Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09352/8714-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr