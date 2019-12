Straßenbahn prallt mit Auto in Würzburg zusammen

Am 28.12.2019 gegen 2.57 Uhr kam es auf der Stuttgarter Straße zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einer Straßenbahn. Hier fuhren der Wagen und Straßenbahn in gleicher Richtung. Aufgrund der sich nähernden Straßenbahn schaltete die Lichtzeichenanlage für Linksabbieger auf rot. Der Auto-Fahrer, der eigentlich geradeaus fahren wollte, entschied sich jedoch spontan dafür, links abzubiegen, übersah das bereits geltende Rotlicht, bemerkte die Straßenbahn, bremste, brachte seinen Wagen jedoch erst über dem Schienenverlauf zum Stehen. Der Straßenbahnfahrer konnte trotz eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Zum Glück entstand nur geringer Sachschaden.

Unfallflucht in Zellerau

Würzburg/ Zellerau: In der Zeit vom 26.12.2019, ca. 20 Uhr, bis 27.12.2019, ebenfalls ca. 20 Uhr, kam es in der Hartmannstraße in Würzburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter des unfallbeschädigten Fahrzeuges stellte an seinem PKW einen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich zuvor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg