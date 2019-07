Stockstadt: Wasserschutzpolizisten versorgen verletzten Binnenschiffer

Am Montag gegen 13:40 Uhr wurde das Streckenboot der Wasserschutzpolizei über nautischen Funk von einem Schiffsführer angesprochen, da medizinische Hilfe benötigt würde. Die Kollegen setzten über und versorgten eine Platzwunde am Oberkopf eines Besatzungsmitglieds. Der 17-Jährige war aufgrund Unachtsamkeit gegen einen Schiffsmast gelaufen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Polizei konnte er zusammen mit dem Schiffsführer mit dem Taxi zum Arzt fahren.

Pkw-Halterin deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bessenbach. Gestern gegen 15:15 Uhr wurde ein blauer Audi einer Kontrolle unterzogen. Am Steuer saß ein Mann, auf dem Beifahrersitz die Halterin und im Fond ein weiterer Herr. Der Fahrer gab an, keinerlei Personaldokumente bei sich zu führen und gab falsche Personalien an. Bei der Halterin konnten allerdings im Hosenbund die Dokumente gesichtet werden. Sie versuchte vergeblich, diese vor den hellwachen Augen der Kollegen zu verstecken. Bei der anschließenden Kontrolle wurde dann klar, warum der Fahrer falsche Angaben machte und die Beifahrerin versuchte, seine Dokumente zu verstecken. Er ist nicht im Besitz der Fahrerlaubnis. Anschließend musste die Halterin selbst weiterfahren. Sie hat nämlich, ganz im Gegensatz zu ihrem Fahrer, den passenden Führerschein.

Mann ohne Fahrerlaubnis muss zum Richter

Bessenbach. Gestern gegen 16:30 Uhr wurde bei der Kontrolle eines dänischen Pkw festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Nachdem er dies sofort zugab und auch seine richtigen Personalien angab, konnte das im polizeilichen Datenbestand abgeglichen und verifiziert werden. Dabei kam allerdings auch heraus, dass er wegen eines davon völlig unabhängigen Haftbefehls gesucht wird. Heute um 11 Uhr wird ein Richter darüber entscheiden, ob er wegen des Haftbefehls ins Gefängnis muss.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg