Stockstadt: In der Wohnung randaliert und Polizeibeamte angegriffen

Die hinzugerufene Streife musste ihn in Gewahrsam nehmen. Hierbei stieß er einem Polizeibeamten mit dem Kopf gegen die Schläfe und verletzte ihn leicht an der Hand. Während der Maßnahmen wurden die Beamten mit Beleidigungen überzogen. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet.

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsunfallflucht an geparkten Pkw

Am Samstag, 06.07.2019, kam es in den frühen Morgenstunden im Hummelweg zwischen 04:30 und 05:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier beschädigte ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen BMW im Frontbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000, - Euro. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Glattbacher Straße bei einer 32-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt, dass ihre rumänische Fahrerlaubnis in Deutschland keine Gültigkeit mehr besitzt. Die Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 07.07.2019 gegen 04:40 Uhr, wurde in der Würzburger Straße ein silberner VW Polo einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, beim Fahrzeugführer konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und es musste ein Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt.

Fensterscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 02:40 Uhr in der Erbsengasse zu einer Sachbeschädigung. Hier hat ein noch unbekannter Mann in einem Hausdurchgang eine Fensterscheibe eingeschlagen und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 165cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, trug dunkle Kleidung, Glatze, ohne Brille und hat eine kräftige, untersetzte Figur. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Körperverletzung nach Streit

Am Samstag, 06.07.2019 kam es in der Friedrichstraße zu einem Streit, der zu Handgreiflichkeiten führte. Hierbei zog sich ein 46-Jähriger durch einen Sturz Prellungen im Brustbereich zu. Der Täter ist namentlich bekannt und gegen ihn wird Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Diebstahl einer Kamera

Ein 30-Jähriger legte am Samstag, gegen 13:45 Uhr auf einer Parkbank im Schöntal seine Tasche ab, in der sich eine hochwertige Kamera befand. Diese Tasche wurde ihm dort entwendet und der Diebstahl zur Anzeige gebracht. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer in Großostheim

Am Sonntag, 07.07.2019 gegen 02:10 Uhr kam es in Großostheim im Barbaraweg zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Radfahrer. Dieser fuhr nach Zeugenaussagen gegen einen geparkten Peugeot und kam zu Sturz. Anschließend hob er das Rad auf und fuhr - ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern - davon. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 500,- Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Kradfahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit gestürzt

Am Samstag, 06.07.2019 befuhr ein 29-Jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße aus Altenbuch kommend in Fahrtrichtung Dammbach. In einer scharfen Linkskurve kam der Kradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kam letztendlich im Straßengraben zu Fall. Es kam zum Zusammenstoß zwischen einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild. Glücklicherweise blieb hierbei der Motorradfahrer unverletzt, jedoch entstand massiver Sachschaden in Höhe von ca. 800, - Euro.