Stockstadt: Gartenhauseinbrecher auf frischer Tat erwischt

Am Sonntag, gegen 14 Uhr, wurden ein 17- und ein 22-Jähriger in flagranti bei einem Diebstahl erwischt. Die jungen Männer waren gerade dabei, in der Stockstädter Kleingartenanlage Solarpaneele auf einen Anhänger zu verladen. Diese hatten sie zuvor von dem Dach eines Gartenhäuschens abmontiert. In dem Anhänger befand sich weiteres Diebesgut, wie diverse Elektrogeräte und Batterien. Diese stammten offenbar aus weiteren angegangenen Parzellen der Kleingartenanlage. Sogar der Anhänger der Täter war als gestohlen gemeldet. Im Anschluss der Sachverhaltsaufnahme wurden die Wohnungen der beiden jungen Männer durchsucht. Hier konnte ein gestohlenes Kennzeichen sowie weiteres Zubehör für Solarpaneele aufgefunden werden. Der 17- und der 22-Jährige haben nun mit einer Anzeige wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall zu rechnen.

Auto-Aufbruch auf Friedhof-Parkplatz Leider

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter brach am Sonntag, im Zeitraum von 11 bis 12 Uhr, einen Mazda auf. Dieser war auf dem Parkplatz des Friedhofs im Stockstädter Weg abgestellt. Im Nachgang wies das Fahrzeug einen beschädigten Schließzylinder auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde ein Armani Geldbeutel mit diversen Papieren, sowie ein Handy der Marke entwendet. Dem Eigentümer entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg