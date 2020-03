Stetten: Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Unfall

Ein 22-jähriger Autofahrer ist mit seinem BMW zwischen Stetten und Karlstadt in einem an einer Steigung liegenden Kurvenbereich zu schnell gefahren. Der Fahrer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem auf 30 km/h beschränkten Abschnitt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und dadurch zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken kam das Auto wieder zurück auf seine Fahrspur. Dabei schaukelte sich das Auto auf, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle drei in dem Fahrzeug befindlichen Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungsdiensten in Kliniken gebracht werden. An dem Auto ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Verkehrsfluss an der Unfallstelle, an der Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausgetreten waren, wurde durch die Helfer der freiwilligen Feuerwehr Stetten bis zur Bergung geregelt.

stru/ Quelle: Polizei Karlstadt