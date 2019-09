Stein zertrümmert Windschutzscheibe eines Autos in Marktheidenfeld

1500 € Schaden richtete ein fliegender Stein am Dienstagmorgen an einem Pkw an. Der 45-jährige Fahrer eines BMWs befuhr gegen 7.15 Uhr die Triefensteiner Straße von Altfeld in Richtung Triefenstein. Vor ihm fuhr ein Kies-Laster. Trotz eines ausreichenden Sicherheitsabstandes zum Lkw flog plötzlich ein Gegenstand auf den Autofahrer zu und schlug in die Windschutzscheibe ein. Wie sich herausstellte, hatte der Laster einen Stein seiner Ladung verloren.

Hausmauer in Triefensteinbeschädigt

Markt Triefenstein-Homburg, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, gegen 08:30 Uhr, wurde die Hausmauer eines Wohnhauses in der „Steige“ beschädigt. Wie sich herausstellte, war ein Müllfahrzeug hängengeblieben und beschädigte den Strukturputz des Hauses. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 €.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld