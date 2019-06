Stark betrunken - Polizei bringt Mann ins Krankenhaus

Eine Streife der Polizei Lohr wurde am Donnerstagmittag zu einer stark schwanken Person hinzugerufen. Der obdachlose Mann war zu Fuß im Stadtgebiet Lohr unterwegs. Da der Herr stark verwahrlost war, einen Atemalkoholwert von 2,8 Promille hatte und zudem äußerst aggressiv war, wurde er zum Schutz für sich und andere stationär in ein Krankenhaus verbracht.

Lastwagen-Fahrer übersieht Roller-Fahrerin in Lohr

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstagmittag fuhr ein Lastwagen aus einer Grundstückseinfahrt in Steinbach aus und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Die Fahrerin des Rollers stürzte durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge und verletzte sich an der rechten Hand sowie beiden Beinen. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Neuendorf: Aus Unachtsamkeit gegen Leitplanke gefahren

Neuendorf, Lkr. Main-Spessart Der Fahrer eines VW Touareg geriet am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts, sodass er die Leitplanke auf der B26 bei Neuendorf touchierte. Die Schutzplanke trug hierdurch einen Streifschaden davon. Den wahrscheinlich größeren Schaden hat jedoch der Pkw durch den Unfall davongetragen.

Aufmerksame Passantin beobachtet Unfallflucht in Lohr

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart Auf dem Parkplatz des Klinikums Main-Spessart ereignete sich am Donnerstagmor-gen ein Verkehrsunfall. Die Verursacherin fuhr ohne weitere Veranlassung davon. Dank einer aufmerksamen Passantin konnte die Fahrerin des Unfallfahrzeugs umgehend ermittelt werden.

