Stark alkoholisierte Frau greift Polizeibeamten an und beleidigt sie

Eine stark alkoholisierte junge Frau hat am Donnerstagnachmittag eine Polizeistreife angegriffen und diese auch noch beleidigt. Ein Bahnmitarbeiter hatte gegen 17 Uhr eine hilflose, stark alkoholisierte Frau gefunden, die in einem Zug der Bembel lag. Die Streife konnte die 31-jährige Frau an der Endstation in Schöllkrippen antreffen. Zunächst wurden bei der Frau die Personalien erhoben. Als sie aus dem Zug geführt werden sollte, wehrte sie sich und versuchte die Beamten zu schlagen. Die Beamten konnten dem Angriffsversuch allerdings ausweichen und die Frau fesseln. Da sie offenbar mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war, beleidigte sie die beiden Polizisten mit einigen nicht druckreifen Worten. Aufgrund der Gesamtsituation wurde die Frau schließlich in Gewahrsam genommen und in einem Haftraum ausgenüchtert. Ein Alkotest hatte einen Wert von 2,24 Promille ergeben. Sie wurde am Freitagvormittag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Beide Polizeibeamten blieben unverletzt.

Wildunfall

Mömbris-Gunzenbach. Am Freitag um kurz nach Mitternacht erfasste eine Audi-Fahrerin auf der Staatsstraße zwischen Hohl und Gunzenbach einen Fuchs. Dabei wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro).

Unfallflucht

Alzenau. Am Donnerstagnachmittag wurde in der Brentanostraße ein Audi angefahren. Eine 57-jährige Frau hatte ihren Audi dort um 17 Uhr abgestellt. Als sie um 17.45 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite (circa 1.000 Euro) feststellen. Sie wurde von einem Zeugen angesprochen, der beobachtete hatte, wie ein Fiat gegen die Seite fuhr und anschließend flüchtete. Da sich der aufmerksame Zeuge das Kennzeichen gemerkt hatte, sollte der flüchtige Fahrer zu ermitteln sein.

Müll-Lkw rammt Pkw

Mömbris-Schimborn. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Auf der Höhe entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 2.500 Euro. Der 50-jährige Fahrer eines Müll-Lkw hatte um 10.15 Uhr beim Losfahren einen Opel übersehen. Dessen Fahrerin war gerade im Begriff an dem Lkw vorbeizufahren. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Handy gestohlen

Alzenau. Am Donnerstag nutzte ein Unbekannter die Gunst der Stunde und stahl in der Prischoßhalle ein Handy. Das Mobiltelefon der Marke Samsung (Wert 300 Euro) war zwischen 18.30 und 19 Uhr unbeaufsichtigt in einem Turnbeutel in der Umkleidekabine abgelegt.

