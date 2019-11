Staatsstraße 2315: Rauch aus dem Motorraum

Der 42-jährige Fahrer eines Volvos bemerkte kurz vor Kreuzwertheim, dass das Getriebe seines Wagens einen Defekt aufwies und das Fahrzeug im Motorraum zu rauchen anfing, weshalb er einen Notruf an die Integrierte Leitstelle absetzte. Diese alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Kreuzwertheim, die den Kabelbrand schnell gelöscht hatte. Am Volvo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Mit Marihuana unterwegs

Karbach. Mit einer geringen Menge Marihuana war am Donnerstagabend ein 17-Jähriger unterwegs. Gegen 19:00 Uhr wurden ein Kradfahrer und sein Sozius angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde beim Sozius das Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Eine Anzeige folgt.

Unfallflucht durch Zeugin aufgeklärt

Marktheidenfeld. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Unfallflucht mit ca. 2000 € Sachschaden am Donnerstag aufgeklärt werden. Sie beobachtete, wie der Fahrer eines Lkws gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz am Rathaus einen eingefassten Steinquader umfuhr. Anschließend bemühte sich der Mann, den Schaden zu beheben. Nachdem der Stein, der durch den Unfall auch beschädigt wurde, wieder aufgestellt war, stieg er in sein Fahrzeug und verließ den Unfallort, ohne die Beschädigung mitzuteilen. Die Zeugin meldete den Vorfall inklusive des Kennzeichens der Polizei. Diese konnte daher den verantwortlichen Fahrer unverzüglich ermitteln und zur Anzeige bringen.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld