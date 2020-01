Spurtstarke Polizeibeamte schnappen Benzindieb in Kleinheubach

Es stellte sich auch gleich der Grund seiner Flucht heraus: Er führte einen Rucksack mit einem leeren Benzinkanister mit sich. Außerdem versuchte der Mann immer wieder sich verdächtiger Gegenstände, wie Handschuhe oder Benzinschlauch, zu entledigen, was ihm jedoch misslang.

Aufgrund der Umstände und der Beweislage konnte dem 56-Jährigen in Kleinheubach wohnenden Mann ein Dieseldiebstahl, welcher sich in der Nacht zuvor in Miltenberg, Im Bruch, ereignete, nachgewiesen werden. Dort hatte ein bis dato Unbekannter von einem Lkw den gesamten Tankinhalt von 180 Litern geleert und gestohlen.

Aufgrund des Verhaltensdes Mannes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet und durchgeführt. Hier wurden mehrere 5- und 10-Liter-Kanister, allesamt mit Diesel befüllt, aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen werden nun zeigen, ob der Mann auch für zurückliegende Diebstähle von Kraftstoff verantwortlich ist.

Auto in Miltenberg zerkratzt

Miltenberg. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Breitendieler Straße wurde am Samstag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 22:00 Uhr, ein Ford an der rechten Seite zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg