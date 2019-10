Spülmaschine brennt lichterloh in Karsbach

Anschließend begab er sich mit seinen Kindern nach draußen. Bereits kurz darauf schlug der Rauchmelder im Flur an. Der 32-Jährige eilte ins Haus und bemerkte, dass die Spülmaschine bereits vollständig in Flammen stand. Ursache hierfür war ein technischer Defekt an dem

erst drei Jahre alten Gerät. Der Geschädigte versuchte noch mit einem Wassereimer den Brand selbst zu löschen, jedoch war das Feuer bereits zu groß. Die Feuerwehren aus Höllrich, Karsbach, Gössenheim, Seifriedsburg und Gemünden waren mit 62 Kräften im Einsatz und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Küche wurde jedoch stark beschädigt, der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Der Hausbesitzer wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen.

Kennzeichen entwendet und Halterung beschädigt: Gemünden

Am Sonntagmorgen zeigte eine 19-jährige Frau bei der Polizei an, dass das Kennzeichen ihres Audi A3, welcher von Samstagmittag bis Sonntagmorgen vor ihrem Anwesen im Sandweg abgestellt war, entwendet wurde. Weiterhin wurde die Schraubenhalterung vom Kennzeichen durch das gewaltsame Entfernen beschädigt. Noch während der Anzeigenaufnahme konnte dann jedoch das entwendete Kennzeichen inklusive der Halterung ein paar Häuser weiter in einer Einfahrt aufgefunden werden. Es entstand somit lediglich Sachschaden in Höhe von circa 120 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle

Gemünden. Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Karlburg in Richtung Harrbach. Hierbei erfasste sie ein die Straße querendes Reh. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Gössenheim. Am Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr erfasste eine 51-jährige Autofahrerin ein Wildschwein, welches die Straße querte. Der Unfall passierte cira 250 m nach dem Gössenheimer Sportplatz in Richtung Karsbach. Am VW Polo wurde die linke Front beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Auto angefahren und geflüchtet: Rieneck

Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr schaute eine Zeugin zufällig aus dem Fenster ihres Anwesens im Oberen Weinbergsweg und wunderte sich, dass in der Siedlung ein Laster fuhr. Sie bemerkte dann, dass der große, weiße Laster in Richtung Dorfmitte fuhr und es plötzlich krachte. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass der Laster an einem geparkten Peugeot hängen geblieben ist. Der Fahrer des Lasters war ohne anzuhalten weiter gefahren. Der Sachschaden am Peugeot wird auf circa 2500 Euro geschätzt.

Autofahrer leicht verletzt: Gössenheim

Am Freitag gegen 14.00 Uhr befuhr der 40-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine die Hautpstraße in Gössenheim von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Hammelburg. Gleichzeitig wollte ein 78-Jähriger mit seinem VW Golf von der Friedhofstraße kommend nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße einbiegen. Hierbei touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Fahrzeugfront die rechte Seite des Aufliegers. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro.

Autofahrerin hatte zu viel „getankt“: Gössenheim

In der Nacht zum Sonntag, gegen 00.20 Uhr, fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Mitsubishi in Gambach ortsauswärts in Richtung Gössenheim. Am Ortsausgang sollte sie zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Trotz aktiviertem Anhaltesignalgeber und Blaulicht hielt die Fahrerin zunächst nicht an. Auch durch mehrmaliges Aufblenden und Aktivieren des Martinshorns konnte die Frau nicht zum Anhalten bewegt werden. Während der Nachfahrt überfuhr sie mehrfach die mittlere Fahrbahnmarkierung und setzte öfters mal den Blinker, obwohl es keine Abbiegemöglichkeit gab. Erst nach etwa 3 Kilometern hielt sie an und konnte der Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Die Frau räumte den Konsum von Alkohol ein. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die 63-jährige wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Auto angefahren: Gemünden

Am Samstagnachmittag touchierte ein 22-jähriger Seat-Fahrer beim Rangieren in der Gartenstraße einen hinter ihm wartenden Opel. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4500 Euro.

Schild mutwillig beschädigt: Gemünden

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein an der Mainlände aufgestelltes Schild (Stadtplan von Gemünden). Die Polizei beziffert den Sachschaden auf circa 500 Euro.

Polizei Gemünden/ienc