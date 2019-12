Spielcasino in Alzenau-Hörstein überfallen: Räuber räumt Tresor aus

Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 3 Uhr die Spielothek im Industriegebiet Süd gerade verlassen, als ein Mann sie bedrohte und mit einem Messer zwang, zurück in die Spielhalle zu gehen. Dort musste sie den Tresor öffnen und dem Täter das gesamte Bargeld aushändigen. Im Anschluss flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die 34-Jährige sei durch den Überfall leicht verletzt worden, heißt es im Pressebericht. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit einem Großaufgebot an Polizeistreifen ist der Unbekannte noch auf der Flucht. Er soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein, eine dunkle Hose sowie einen hellen Kapuzenpulli mit dunkelgrauer Weste getragen haben.

Wer den Mann möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg Stadt zu melden.

Ralph Bauer