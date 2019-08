Spendenbox aus Aschaffenburger Tankstelle gestohlen - Spielsalon aufgesucht

Er gab Pfanddosen ab und wollte sich hiermit Alkohol finanzieren. Da sein Geld jedoch nicht reichte, suchte er die Diskussion mit den beiden Angestellten und riss anschließend eine mit Kabelbinder befestigte Spendenbox im Kassenbereich ab und flüchtete. Die Tatortbereichsfahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Um 1.50 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf, wonach ein unbekannter Mann in einem Spielsalon in der Landingstraße randalieren und eine Berechtigte körperlich angehen würde. Die Person war verärgert, dass sie ihr Kleingeld nicht in spielfähige Münzen gewechselt bekommen hatte. Nach seiner Flucht vom Tatort konnte der 19-Jährige im Bereich des Hauptbahnhofs von einer Polizeistreife angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Ordnungshüter außerdem noch eine geringe Menge Marihuana. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem alkoholisierten Täter eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt.

Unfall in Kurve

Am Dienstag um 13.15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW die Ebertbrücke in Richtung Hanauer Straße. Bei der Linkskurve im Auffahrtsbereich brach das Heck des Autos, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, aus. Das Auto drehte sich um 180 Grad und kam entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Am Bordstein war die Radaufhängung zerbrochen, so dass ein Sachschaden von 1000 Euro zu Buche schlägt.

Vorfahrtsverletzung mit Flucht

Ein 17-jähriger Schüler fuhr mit seinem 14-jährigen Freund als Sozius auf einem Leichtkraftrad Suzuki am Montag gegen 23.30 Uhr stadteinwärts auf der Schweinheimer Straße. Plötzlich kamen von rechts auf der Spessartstraße zwei Fahrzeuge mit unbekanntem Kennzeichen angefahren und bogen vor dem Kraftrad auf die Schweinheimer Straße in Richtung Stadtmitte ab. Die Ampel war zur Nachtzeit nicht in Betrieb. Um einen Zusammenstoß mit den einmündenden Autos zu vermeiden, bremste der Schüler sein Moped voll ab, geriet ins Schleudern und beide Benutzer fielen auf die Fahrbahn. Die Unfallverursacher fuhren weiter, ohne ihre Unfallbeteiligung bekannt zu geben. Fahrer und Sozius der Suzuki erlitten bei dem Sturz Schürfwunden und Prellungen und begaben sich in ärztliche Behandlung. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der TelNr: 06021/857-2230.

Unfall mit medizinischer Ursache

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Daimler Chrysler die Staatsstraße 2312 von Aschaffenburg in Richtung Haibach. Aufgrund einer plötzlich eintretenden Kreislaufschwäche kam der Senior mit seinem Auto unkontrolliert nach links auf den Gegenfahrstreifen, überfuhr diesen und blieb anschließend im angrenzenden linken Wiesengraben stehen. Der Rentner und seine 81-jährige Ehefrau erlitten eine Gurtprellung und klagten über Übelkeit und Schwindel. Beide wurden vorsorglich zur Begutachtung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro.

Fahrraddieb erwischt

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr überprüfte eine Streifenbesatzung in der Yorckstraße einen 34-jährigen Mann, der ein hochwertiges Fahrrad mit sich führte. Bei der Kontrolle der Rahmennummer stellte die Streife fest, dass das Zweirad vor gut zwei Jahren an einer Tankstelle in der Schillerstraße gestohlen worden war. Der einschlägig vorgeahnte Mann konnte nach Feststellung seiner Personalien seinen Weg fortsetzen, muss sich aber in Kürze wegen des Fahrraddiebstahls vor Gericht verantworten.

Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 18.00 Uhr bis 7.15 Uhr am Dienstag wurde eine Glasscheibe am Gebäude des Hochbauamtes in der Pfaffengasse von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Sachschaden: 300 Euro

Regenunfall: Sailauf

Am Dienstag um 12.15 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Renault die Kreisstraße AB 2 von Sailauf kommend in Richtung Jakobsthal. Auf der regennassen Fahrbahn geriet das Heck des Autos und schließlich das ganze Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke am linken Fahrbahnrand. Schaden: 3000 Euro

Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad: Hösbach

Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem VW am Dienstag gegen 14.45 Uhr die Industriestraße in Hösbach in Richtung Hauptstraße. Zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad parallel dazu auf dem Gehweg. Auf Höhe einer Tankstelle wollte die Auto-Fahrerin nach rechts dorthin einbiegen und übersah hierbei den Radfahrer. Dieser stürzte nach der Kollision zu Boden und zog sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 1200 Euro.

Bei Regen verunfallt: Dammbach

Um 15.45 Uhr am Dienstag befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Renault die Staatsstraße 2317 zwischen Dammbach und Rohrbrunn. Auf regennasser Fahrbahn verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und touchierte die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite. Beim Lenkmanöver stieß das Fahrzeug anschließend noch gegen die rechts gelegene Böschung. Schaden: 3000 Euro

Drogenfahrt: Mainaschaff

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle hielt eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 0.40 Uhr einen 37-jährigen VW-Fahrer an. Hierbei stellte die Streife drogentypische Auffälligkeiten fest. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die von einem Arzt im Klinikum Aschaffenburg durchgeführt wurde. Außerdem stellten die Ordnungshüter den Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Polizei Aschaffenburg/ienc