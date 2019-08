Sommerkahl: Motorradfahrer stürzt

Der 18-jährige Yamaha-Fahrer war bei geringer Geschwindigkeit in einer Linkskurve zwischen dem Engländerhaus und Vormwald nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Dabei erlitt er eine Prellung im Hüftbereich. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der Schaden an dem Krad beträgt circa 3.000 Euro.

Kradfahrer stürzt auf Hohler Chaussee

Mömbris-Hohl. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hohler Chaussee wurde am Sonntagmorgen eine 53-jährige Frau, die als Sozia auf einem Motorrad mitfuhr, leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 60-jähriger Kradfahrer von Hörstein in Richtung Hohl. In einer Rechtskurve kam er auf der Gefällstrecke auf einen Reparaturbitumenstreifen und rutschte mit seiner BMW gegen die linke Leitplanke. Dabei erlitt seine Mitfahrerin leichte Verletzungen an der rechten Schulter. Sie begab sich selbstständig zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Schaden am dem Motorrad blieb mit 300 Euro relativ gering.

Polizeiinspektion Alzenau