Skoda in Frammersbach angefahren und geflohen - Polizei sucht Zeugen

Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden im Frontbereich ihres Autos fest. Die Höhe des Sachschadens liegt bei circa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich Unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen dieses Unfalls, sich unter der Telefonnummer 09352/8741-30 zu melden.

Unfallflucht mit Sachschaden

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag um 19.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz in der Haaggasse ein Kia angefahren. Hier stieß eine Verkehrsteilnehmerin beim rückwärts Ausparken gegen den Stoßfänger hinten und verursachte einen Schaden in Höhe von 1000 Euro am Kia. Nach dem Unfall flüchtete die Unfallverursacherin. Der Unfall konnte von einer Zeugin beobachtet werden, die sich das Kennzeichen notierte. Die Zeugin kannte den Kia-Besitzer und verständigte diesen. Dieser zeigte die Unfallflucht bei der Polizei an. Der Unfallverursacherin erwartet nun einen Anzeige wegen dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

ves/Polizei Lohr