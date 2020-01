Sittenstrolch am Würzburger Busbahnhof

Gegen 20.45 Uhr saß die 18-jährige Geschädigte am Bussteig 5. Hier setzte sich der unbekannte Täter zwei Sitze neben sie. Nach kurzer Zeit nahm die junge Frau verdächtige Geräusche wahr und blickte zu dem Täter. Hierbei stellte sie fest, dass er die Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Im Anschluss flüchtete die 18-Jährige und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Sittenstrolch wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, etwa 20-25 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, schwarzer Jacke und einer dunklen Hose.

Geldbörse entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT: Am Freitagnachmittag wurde in der Eichhornstraße eine Geldbörse entwendet.

Die 31-jährige Geschädigte befand sich gegen 16.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft. Hierbei wurde ihr aus der Handtasche ihr Geldbeutel entwendet. Hierin befanden sich neben Bargeld auch Ausweispapiere und ihre EC-Karte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Schlägerei im Nachtleben

WÜRZBURG/INNENSTADT: Am frühen Sonntagmorgen kam es am Kranenkai zu einer Körperverletzung.

Der 35-jährige Geschädigte befand sich gegen 02.30 Uhr in einem Restaurant. Hier wurde er von einem unbekannten Täter angegangen und mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt. Der Geschädigte wurde lediglich leicht verletzt. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Junge Frau in Straßenbahn belästigt

WÜRZBURG/INNENSTADT: Am Samstagabend wurde eine junge Frau in der Straßenbahn belästigt.

Gegen 22.00 Uhr befand sich die 17-jährige Geschädigte am Hauptbahnhof. Bereits hier wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und nach ihrer Telefonnummer gefragt. Im Anschluss folgte der Mann ihr in die Straßenbahn und setzte sich ihr gegenüber. Außerdem machte er ihr Komplimente und gab an sie näher kennenlernen zu wollen. Die Jugendliche entgegnete ihm daraufhin lautstark, dass er sie in Ruhe lassen solle. Als sie aus der Straßenbahn aussteigen wollte, versuchte der Unbekannte sie unsittlich zu berühren, woraufhin ein Passant dazwischen ging. Im Anschluss flüchtete die 17-Jährige. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, etwa 20 Jahre alt, kräftig, arabisches Aussehen, bekleidet mit einer schwarz-braunen Jacke mit Kapuze, blauer Jeans und blauen Turnschuhen.

Über Autos gelaufen

WÜRZBURG/INNENSTADT: Am frühen Sonntagmorgen lief ein unbekannter Täter im Ulmer Hof über mehrere Pkw.

Gegen 02.15 Uhr wurde mitgeteilt, dass ein Mann auf mehrere Autos gesprungen sei und diese beschädigt habe. Im Anschluss sei er geflüchtete. Vor Ort wurde festgestellt, dass an einem Mazda und einem Peugeot Eindellungen entstanden sind. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Längere Haare zum Dutt gebunden, seitlich rasiert, asiatisches Erscheinungsbild, schlank, dunkel gekleidet.

Polizei Würzburg/mkl