Siebenjährige läuft in Radfahrer und verletzt sich

Ein siebenjähriges Mädchen rannte am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, in der Mittelstraße durch einen Hof über den Gehweg auf die Fahrbahn. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer die Mittelstraße in Richtung Schillerstraße. Das Kind rannte in den Fahrradfahrer hinein. Dieser stieg von seinem Zweirad ab, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens und entfernte sich anschließend, nachdem keine Verletzungen geltend gemacht wurden, vom Unfallort. Zuhause angekommen verspürte die Siebenjährige plötzlich Schmerzen im Bein und wurde vom Rettungsdienst in die Kinderklinik verbracht. Anschließend erfolgte die Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion.

Der unbekannte Fahrradfahrer wird dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Kollision zwischen Auto und Fußgänger: Aschaffenburg

Am Mittwoch, um 8 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Kia, vom Ring kommend die Hanauer Straße, in Richtung Innenstadt. Auf Höhe Hausnummer 64 wollte er nach links zu einer Tankstelle abbiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug stoppen. Hierbei lief ein 24-jähriger Fußgänger auf dem Überweg der Hanauer Straße über die Fahrbahn. Es kam zur leichten Kollision zwischen dem Mann und dem Kia. Der 24-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden und begab sich selbständig zu einem Arzt. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss: Aschaffenburg

Am Mittwoch, um 20.20 Uhr, wurde ein 20-Jähriger von einer Polizeistreife mit seinem VW Golf in der Frohsinnstraße zu einer Kontrolle angehalten, nachdem er mehrfach wegen kleinerer Verkehrsverstöße aufgefallen war. Bei seiner Überprüfung verdichteten sich für die Ordnungshüter Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, Fahrzeugschlüssel sichergestellt und durch einen Arzt eine Blutentnahme zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit entnommen.

Unfall mit verletzter Person: Stockstadt

Am Mittwoch, um 15.20 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Ford den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße. Hierbei übersah sie beim Linksabbiegen einen Opel, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Bei der Kollision der beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 6.500 Euro. Der Opel-Fahrer erlitt durch die Kollision Prellungen auf der linken Körperhälfte.

