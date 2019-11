Sieben gegen Drei in der Frohsinnstraße: 30-Jähriger erleidet Schnittverletzung

Am frühen Dienstagabend, gegen 19:10 Uhr, kam es in der Frohsinnstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Hierbei griff eine Gruppe von mindestens sieben unbekannten Tätern drei Männer im Alter von 18, 30 und 44 Jahren an. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 30-Jährige eine oberflächige Schnittverletzung am Rücken. Der 18-Jährige verletzte sich am Handgelenk. Zudem wurde die Jacke des 44-Jährigen beschädigt. Während des Handgemenges wurde mindestens ein Messer als Tatmittel der siebenköpfigen Personengruppe gesichtet. Es erfolgten weitere Beleidigungen und Drohungen gegenüber den drei Geschädigten. Sobald der Angriff als beendet galt, flüchtete die mehrköpfige Personengruppe in Richtung Hauptbahnhof. Es war keine medizinische Erstversorgung der beiden Verletzten notwendig. Einzelne Gruppenmitglieder kannten sich lediglich flüchtig. Sowohl der Auslöser des Streites, als auch der genaue Tatablauf sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

BMW angefahren und geflüchtet

Aschaffenburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, zwischen 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr, einen Pkw BMW. Dieser war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Müllerstraße abgestellt und weist nun Kratzer und eine Delle an der hinteren, linken Fahrzeugtür auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Opel angefahren und geflüchtet

Goldbach. In der Zeit von Montag, 18:40 Uhr bis Dienstag, 08:40 Uhr streifte ein unbekanntes Fahrzeug einen Opel Corsa. Dieser war in der Hauptstraße abgestellt und weist nun einen verkratzen Radkasten hinten links auf. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

VW aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Hösbach. Ein unbekannter Täter zerbrach am Dienstag, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr, die Heckscheibe eines VW Passat, der auf einem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 26 abgestellt war. Im Anschluss nahm der unbekannte Täter hochwertiges Werkzeug aus dem Fahrzeug an sich. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

kev/Polizei Aschaffenburg