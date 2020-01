Sieben Kilometer lange Ölspur in Mittelsinn

Am Samstag gegen 12.30 Uhr wurde in der Brachetalstraße eine Ölspur festgestellt. Durch Nachfahren konnte der Verursacher, ein 85-jähriger Rentner, schnell ausfindig gemacht werden. Dieser fuhr mit seiner Zugmaschine vom Hofbusch in Obersinn kommend durch Mittelsinn, die Brachetalstraße entlang, bis in den Wald in Richtung Aura. Hierbei verlor die Zugmaschine permanent Hydrauliköl aufgrund einer defekten Kupplungsdichtung. Die Ölspur war fast 7 km lang. Die Feuerwehren aus Mittelsinn und Obersinn waren mit insgesamt 25 Mann im Einsatz.

Fahrzeug beschädigt

Gemünden. Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Montagnachmittag parkte ein 71-jähriger Autofahrer seinen roten Ford Transit in Gemünden im Zeilbaumweg auf einem Parkplatz am „Tannenwäldchen“. Als er wegfahren wollte bemerkte er, dass das Spiegelglas am linken Außenspiegel gebrochen war und das Spiegelgehäuse am Boden lag. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Graffiti-Schmierereien an Brückenpfeilern

Gemünden. Am Dreikönigstag wurden im Rahmen einer Streifenfahrt Graffiti-Schmierereien an einem Brückenpfeiler der neuen Mainbrücke festgestellt. Auf einem Pfeiler wurde der Schriftzug „FCN“ in der Größe von ca. zwei Meter auf vier Meter, sowie an der Rückseite eines weiteren Pfeilers die sechs mal drei Meter großen Buchstaben „FWK“ und daneben in kleinen Buchstaben „ACAB“ und „KICKERS“ aufgesprüht. Der Gesamtsachschaden wird auf 1000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Vorfahrt missachtet

Gemünden-Langenprozelten. Am Montagmorgen gegen 11 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines Paketdienstes die Bahnstraße. An der Einmündung zur Grabenstraße wollte er diese geradeaus überqueren. Er missachtete allerdings die Vorfahrt eines 25-jährigen Autofahrers, welcher von der Grabenstraße kommend Richtung Bahnunterführung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Peugeot als auch der Mercedes Sprinter wurden stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

Wildunfall

Gemünden. Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr kollidierte der Fahrer eines Nissan Qashqai auf der Fahrt von Seifriedsburg Richtung Aschenroth mit einem Reh. Das Wild wurde getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Gemünden-Wernfeld. Am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr, wurde ein 65-jähriger Autofahrer in Wernfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Aufgrund dessen erfolgte eine Blutentnahme. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Polizei Gemünden