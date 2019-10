Sie riefen "Wir sind Kahler Jungs" und rissen Autokennzeichen ab

Grölende Jugendliche reißen Autokennzeichen ab

Kahl. Völlig sinnfrei wurden in der Nacht zum Donnerstag an insgesamt vier Fahrzeugen im Bereich der Berliner Straße/Königsberger Straße die Kennzeichen zum Teil samt Halterung abgerissen. Sie konnten am nächsten Morgen bei Tageslicht auf einer nahegelegenen Wiese aufgefunden und wieder an die Eigentümer ausgehändigt werden. Verantwortlich für den Vandalismus dürfte eine Gruppe Jugendlicher gewesen sein, die laut Anwohnern gegen zwei Uhr in der Nacht grölend durch die Gegend gezogen ist. Dabei soll auch lautstark der Slogan „Wir sind Kahler Jungs!“ zu hören gewesen sein! Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im unteren dreistelligen Bereich. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Handbremse vergessen: Auto kracht in Scheune

Mömbris-Hemsbach. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr verließ eine 41-jährige Pkw-Fahrerin ihren Honda nur für einen kurzen Augenblickmit laufendem Motor, vergaß dabei jedocham Hang stehend die Handbremse anzuziehen. Eskam wie es kommen musste und der Pkw setzte sich selbstständig in Bewegung und rollte immer schneller werdend rückwärts die Straße hinunter. Letztendlich krachte ergegen das geschlossene HolztoreinerScheune.Verletzt oder gefährdet wurde Dank der frühen Uhrzeit zum Glück niemand, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro.

kev/Polizei Alzenau