Sex am Straßenrand - Frau zwinkert Zeugen zu

Die andauernde Hitze und reichlich Alkohol sind wohl einem Pärchen zu Kopf gestiegen, welches sich am Donnerstagabend gegen 23:35 Uhr ungeniert an der Einmündung Julius-Echter-Straße/Mozartstraße miteinander vergnügte. Durch zwei vorbeikommende Passanten ließ sich das Pärchen auch nicht weiter stören und setzte den Liebesakt am Fahrbahnrand unter gegenseitiger Anfeuerung fort.

Die 42-jährige Frau zwinkerte dabei dem Zeugen noch zu. Beim Eintreffen der Polizei war die Vorstellung bereits beendet. Der amtsbekannte 28-Jährige trat den Beamten zunächst frech und aggressiv gegenüber. Er hatte knapp zwei Promille Alkohol intus. Seine Begleiterin blies einen Wert von 1,30 Promille. Beide erwartet eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Auto in Arnstein verkratzt

Arnstein/Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag (02.-04.07.) wurde ein in der Sicherdorfer Straße abgestellter VW T 5 beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite wurde auf Hüfthöhe vermutlich mit einem Schlüssel verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.: 09353/97410 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt