Seniorinnen fallen nicht auf Enkeltrick-Anrufe herein

In diesem Zusammenhang wird nochmals vor dem sogenannten „Enkeltrick“ gewarnt. Der oder die Täter rufen an und geben sich als Enkel in Notlage aus. Hierbei versuchen sie zunächst, geschickt den Namen des eigentlichen Enkels herauszubekommen zum Beispiel mit den Worten: „Hallo Oma/Opa, ich bin es“. Wenn die Angerufenen dann mit den Namen des eigentlichen Enkels und dem Zusatz „Bist du das?“ antworten, haben die Täter den eigentlichen Namen des Enkels oder der Enkelin herausbekommen und vertiefen dadurch das Vertrauen.

Im weiteren Gespräch wird eine Geldnotlage vom Scheinenkel vorgetäuscht, was die Angerufenen dann dazu bewegen soll, eine hohe Geldsumme zu übergeben. Für die Übergabe des Geldes wird dann ein angeblicher Freund des Scheinenkels geschickt, welcher das Geld abholt. Oftmals werden hierdurch Geldbeträge in fünfstelliger Höhe erzielt.

Graffiti Schmierereien

Lohr-Sackenbach. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Graffitischmierereien im Stadtgebiet Lohr, konnte nachträglich noch festgestellt werden, dass ein Verteilerkasten in der Sackenbacher Straße mit den Initialen „HSK 20“ besprüht und verschmiert wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.

ves/Polizei Lohr