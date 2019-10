Seniorin übersieht 15-jährigen Radfahrer in Mainaschaff

Eine 82-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Toyota von der Linkstraße nach rechts in gleicher Richtung abbiegen. Hierbei übersah sie den Schüler mit seinem Zweirad und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leichtverletzt mit Prellungen und Schürfwunden ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Geklärte Unfallflucht

Am Montag, um 16.50 Uhr, beobachtete eine Zeugin den Fahrer eines Autos mit Miltenberger Kennzeichen, wie er gegen einen, hinter seinem Fahrzeug geparkten, Audi fuhr. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 31-Jähriger aus dem Altlandkreis Obernburg als Verursacher überführt werden.

Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Montag, 6 Uhr verschwand aus einem unverschlossenen Hofraum in der Burchardtstraße ein Fahrrad der Marke Specialized, gelb-blau, im Zeitwert von 450 Euro. Das Rad war nicht verschlossen gewesen.

Lack zerkratzt

In der Bachstraße wurde zwischen Sonntag, 23.30 Uhr und Montag, 06.30 Uhr der Lack der Beifahrerseite an einem silberfarbenen BMW über eine Länge von zwei Metern von unbekanntem Täter zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Sachbeschädigung am Auto

In der Zeit von Sonntag, 21.55 Uhr bis Montag, 8 Uhr wurde in der Dalbergstraße an einem schwarzen Mercedes der linke vordere Kotflügel und die linke Fahrzeugtür zerkratzt. Es entstand erheblicher Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Versuchter Gelddiebstahl

Am Montag, gegen 17.50 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Geschäft in der Sandgasse und eignete sich in einem günstigen Moment aus der Kasse 200 Euro an. Die allein anwesende Bedienstete sprach den Dieb an, woraufhin dieser das gestohlene Geld unauffällig auf den Boden fallen ließ und sich anschließend auffällig flott aus dem Geschäft entfernte. Beschreibung: Mann, 170 Zentimeter groß, circa 35 Jahre alt, schlank.

Kollision zwischen Pedelec und Kleintransporter: Goldbach

Am Montag, um 09.45 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Opel den Erlengrund in Richtung Aschaffstraße. Zur gleichen Zeit wollte eine 50-Jährige mit ihrem Kleintransporter Opel vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf den Erlengrund in Richtung Am Sägewerk einbiegen. Hierbei übersah sie den Radfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Der Rentner stürzte vom Pedelec und musste wegen Abschürfungen und Prellungen vom hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt werden. Gesamtschaden: 150 Euro.

Polizei Aschaffenburg/ienc