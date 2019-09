Senior erkennt Enkeltrick-Betrügerin in Wertheim

Diese schilderte eine Notsituation und gab an 4.000 Euro zu benötigen. Der 79-Jährige durchschaute sofort, dass es sich bei der Frau am Telefon nicht um seine Enkelin handelte. Er ließ sich jedoch nichts anmerken und sagte der Unbekannten, dass sie doch vorbei kommen soll. Als die Frau tatsächlich um circa 17.45 Uhr an der Tür in der Brombergstraße klingelte verständigte der Mann sofort die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Frau verlief jedoch negativ. Die Frau soll circa 35 bis 45 Jahre alt sein und hatte blonde Haare die streng nach hinten gekämmt waren. Sie trug eine geblümte Kurzarmbluse und eine hellgraue Hose. Sie hat eine stämmige Figur. Wer hat diese Frau gesehen und kann Hinweise geben? Diese werden unter der Telefonnummer 09342 91890 vom Polizeirevier Wertheim entgegengenommen.

vd/Polizei Heilbronn