Seligenstadt: Zwei Verletzte bei Busunfall

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem VW-Golf am Donnerstagmittag an der Kreuzung Kaiser-Karl-Straße/Babenhäuser Straße wurden ein Fahrgast und der VW-Fahrer leicht verletzt. Gegen 14 Uhr fuhr die 45-jährige Busfahrerin auf der Kaiser-Karl-Straße und achtete an der Kreuzung offensichtlich nicht auf die Vorfahrt des VW, dessen 66 Jahre alter Fahrer von der Babenhäuser Straße in die Kaiser-Karl-Straße einbiegen wollte.

Nach dem Unfall klagten ein zehn Jahre altes Mädchen aus dem Bus über Schmerzen im Arm und der Golf-Fahrer über Schmerzen an der Wirbelsäule. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt.

stru/ Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen